Presidente do México critica postura dos EUA e Canadá em crise com Equador

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou nesta terça-feira(9) a postura dos Estados Unidos e Canadá frente à crise diplomática com o Equador, considerando que não houve um repúdio contundente ao ataque à sua embaixada em Quito.

López Obrador disse que, em sua primeira reação, os Estados Unidos não condenaram a operação policial para prender o asilado vice-presidente equatoriano Jorge Glas, enquanto o governo canadense mencionou uma "aparente" violação do direito internacional. Ambos os países são parceiros comerciais do México no T-MEC.

Houve "declarações muito ambíguas dos Estados Unidos e do Canadá sobre este incidente. Somos parceiros econômicos e comerciais, somos vizinhos e sua posição está muito indefinida até agora", disse o presidente em sua habitual conferência de imprensa, na qual, pela primeira vez apresentou imagens da agressão de policiais ao diplomata Roberto Canseco dentro da embaixada na noite da última sexta-feira.