Palestinos retornam para cidade destruída no sul de Gaza após saída israelense

Homens, mulheres e crianças percorreram ruas, reduzidas a terra escavada por tratores, em busca de suas casas nos escombros do que antes eram blocos de apartamentos e empresas. Em outros quarteirões, os edifícios ainda estavam de pé, mas eram estruturas ocas, carbonizadas e cheias de buracos, com os andares superiores parcialmente destruídos e pendurados.

A retirada das tropas terrestres israelenses do sul da Faixa de Gaza no fim de semana permitiu que milhares de palestinos regressassem à cidade de Khan Yunis na segunda-feira, 8, para tentar salvar o que sobrou da vasta destruição deixada pela ofensiva de Israel. Eles encontraram a cidade, a segunda maior de Gaza, irreconhecível, com milhares de edifícios destruídos ou danificados.

Antes da guerra, a cidade era o lar de 400 mil pessoas e funcionava como um centro econômico no sul da Faixa de Gaza. No começo do conflito, passou a abrigar também os palestinos que seguiram a ordem para deixar o norte, antes que as forças israelenses avançassem com a incursão terrestre na Cidade de Gaza em resposta ao ataque terrorista do Hamas.

Em dezembro, contudo, Israel enviou tropas para Khan Yunis, sugerindo que Yehiya Sinwar, um líder do Hamas e arquiteto do atentado de 7 de outubro, poderia estar escondido em sua cidade natal, apontada por Tel-Aviv como reduto do grupo terrorista.

Rafah