Pais de autor de ataque a escola são condenados à prisão nos EUA

Os pais de um adolescente que realizou um ataque a tiros em uma escola do estado americano do Michigan foram condenados nesta terça-feira (9) a penas de 10 a 15 anos de prisão, em um caso de grande repercussão.

Jennifer Crumbley, de 46 anos, e o marido, James, de 47, - que compraram uma arma para o jovem como presente de Natal - são os primeiros pais presos por homicídio culposo devido a ações de um filho.

A juíza do Tribunal do Condado de Oakland, Cheryl Matthews, condenou o casal a "10 a 15 anos de prisão" cada um. Seu filho Ethan, atualmente com 17 anos, cumpre pena de prisão perpétua pelo ataque de 30 de novembro de 2021, que deixou quatro alunos mortos e outras sete pessoas feridas na Oxford High School, a 70 quilômetros de Detroit.