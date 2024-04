Óculos ou lentes de contato: o que é melhor para o planeta?

Cerca de 20% dos usuários de lentes de contato nos Estados Unidos jogam suas lentes usadas no ralo, de acordo com Charles Rolsky. Ele é o diretor-executivo da organização sem fins lucrativos americana Shaw Institute, que estuda como contaminantes, a exemplo dos plásticos, afetam o meio ambiente e os seres humanos.

Toda vez que uma pessoa usa lentes de contato novas, ela cria resíduos: o par antigo de lentes de contato, a embalagem do novo par e o frasco de solução salina. Tudo isso equivale a cerca de um quilo por ano, sendo que lentes reutilizáveis geram um pouco menos. Com 140 milhões de usuários de lentes de contato em todo o mundo, isso significa muito lixo. Mas os óculos têm os seus próprios problemas.

Microplásticos são minúsculas partículas de plástico que viajam facilmente pelo meio ambiente, especialmente na água. Eles podem entrar na cadeia alimentar e eventualmente retornar aos humanos. Embora as lentes de contato sejam pequenas, a frequência com que são usadas e o número de pessoas que as utilizam têm um impacto significativo, disse Rolsky à DW.

Outro estudo, realizado em 2023, descobriu que pelo menos 18 tipos de lentes de contato vendidos nos EUA contêm altos níveis de PFAS (substâncias per e polifluoroalquil), também conhecidos como "produtos químicos eternos”.

Não está claro se os PFAS afetam diretamente quem usa lentes de contato, mas estes produtos químicos tóxicos podem contaminar o solo e a água e acumular-se em animais antes de potencialmente acabarem dentro dos seres humanos.

Óculos são melhores que lentes de contato?

É difícil dizer. Poucos fabricantes de óculos reportam publicamente suas emissões de carbono, por exemplo. Mas, uma vez nas mãos dos consumidores, os óculos não produzem muitos resíduos, além de eventuais panos de limpeza.

O impacto ambiental ocorre principalmente durante a fabricação. As próprias lentes geralmente são feitas de grandes pedaços de plástico, com cerca de oito centímetros de diâmetro. Até 90% desse pedaço original é cortado para formar a lente, de acordo com Andrew Clark, um comunicador científico que ajudou a fundar a consultoria britânica Net Zero Optics.

A fabricação das armações, que em sua maioria são de plástico, produz uma quantidade de desperdício semelhante à das lentes. A fabricação de óculos também é problemática devido à superprodução, segundo Max Juraschek, cientista da Universidade Técnica de Braunschweig, na Alemanha, que lidera um grupo que pesquisa sistemas de produção sustentáveis.