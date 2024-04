Milhões de indonésios viajam para celebrar festividade muçulmana

Em motos, carros, ônibus, aviões e barcos, milhões de indonésios viajaram para suas localidades de origem, uma "migração" anual para comemorar a festividade muçulmana do Eid al Fitr, que marca o fim do ramadã e começa nesta quarta-feira (10).

O ministro do Transporte indonésio, Budi Karya Sumadi, indicou que se espera que 193 milhões de pessoas viajem por ocasião das festividades este ano, muito mais que os 123 milhões registrados no ano passado nesta nação do sudeste asiático que tem a maior população muçulmana do mundo.

Mais de 28 milhões devem deixar apenas a metrópole de Jacarta, entre engarrafamentos gigantescos e congestionamento de portos e aeroportos, para celebrar o fim do mês sagrado do ramadã com suas famílias.

O ministro Sumadi recomendou aos viajantes que evitem os deslocamentos por motocicletas e recorram a ônibus e trens por razões de segurança.