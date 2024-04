Lula diz a Obrador que invasão da embaixada mexicana no Equador é 'grave ruptura'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, dia 9, que considera a invasão da embaixada do México no Equador "uma grava ruptura" do direito internacional. Lula telefonou ao presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, ocasião em que "manifestou solidariedade" ao governo do aliado político. As informações foram divulgadas pela Presidência da República.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula disse a AMLO, como o mexicano é conhecido, que o Brasil vai monitorar o tratamento do episódio por meio da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). A Organização dos Estados Americanos (OEA) também criticou o governo do Equador.

A violação da embaixada não tem precedentes na região e causou ainda mais tensionamento político, com forte reação de governantes de esquerda e de direita.