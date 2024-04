Isolado, Equador acusa México de violar norma internacional primeiro

Enquanto a comunidade internacional condenava a ação do Equador e o isolava pela invasão à Embaixada do México, que viola a Convenção de Viena sobre as sedes diplomáticas, autoridades equatorianas acusaram nesta segunda-feira, 8, o governo mexicano de burlar essa convenção primeiro ao conceder asilo a um condenado por crimes comuns. Quito também afirmou que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, cometeu interferência em assuntos domésticos com recentes declarações.

A ministra das Relações Exteriores do Equador, Gabriela Sommerfeld, disse ontem que o México violou primeiro as convenções internacionais ao conceder asilo político ao ex-vice-presidente Jorge Glas, condenado e indiciado em casos de corrupção. Glas foi preso na sexta-feira depois que agentes entraram na embaixada mexicana em Quito, onde estava como refugiado.

Segundo a chanceler, seu país está aberto à reaproximação, desde que o México respeite sua soberania, após o que ela disse terem sido reiteradas declarações do presidente mexicano questionando a legitimidade das últimas eleições. O México rompeu seus canais diplomáticos com o Equador no sábado, após a invasão.