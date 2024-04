Hamas examina projeto de trégua de várias semanas em Gaza

Após seis meses de conflito violento na Faixa de Gaza, os mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos apresentaram uma proposta de trégua temporária em três etapas, segundo uma fonte do Hamas.

Após meses de combates, Israel anunciou no fim de semana que retirou suas forças da cidade de Khan Yunis, no sul, para permitir a recuperação de suas tropas e prepará-las para a próxima fase da guerra, que incluirá uma incursão na cidade de Rafah.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, considerou que este é o "momento apropriado para uma trégua", apesar dos bombardeios contínuos em Gaza.

Os palestinos que retornam a Khan Yunis, ao norte de Rafah, encontram montanhas de escombros onde antes existiam casas e estabelecimentos comerciais.

"Vim para ver minha casa e a encontrei destruída e transformada em uma montanha de escombros", lamentou Uum Ahmad al-Fagawi na cidade de Khan Yunis. "Estou chocada com o que vi, todas as casas estão destruídas, não apenas a minha", acrescentou.

Outra palestina disse que encontrou a área "em ruínas". "Não há água, nem energia elétrica, paredes ou portas, não há nada. Gaza não é mais Gaza", disse

Israel enfrenta uma grande pressão internacional para conceder uma trégua e facilitar a entrada de mais ajuda humanitária no território palestino, que está sob risco de fome.

Desde os ataques de 7 de outubro que provocaram a guerra, os moradores de Gaza enfrentam a escassez de alimentos, água e outras necessidades básicas.

A grave escassez de produtos foi aliviada de maneira mínima pela ajuda internacional, mas grupos humanitários alertam que o território está à beira da fome porque a ajuda que consegue entrar no território é insuficiente.

Na segunda-feira, 419 caminhões entraram no território, o número mais elevado em apenas um dia desde o início da guerra, segundo o organismo israelense que administra o ingresso de ajuda em Gaza.

A guerra começou em 7 de outubro, quando o Hamas invadiu o sul de Israel e executou um ataque sem precedentes, no qual assassinou 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. Entre os mortos estavam mais de 300 militares.

Os combatentes palestinos também sequestraram mais de 250 pessoas, das quais 129 ainda estão retidas em Gaza, incluindo 34 que as autoridades israelenses acreditam que foram mortas.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva que matou 33.207 pessoas em Gaza, também civis em sua maioria, segundo o Ministério da Saúde desse território palestino, governado pelo Hamas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exigiu na semana passada que Netanyahu adotasse medidas para proteger os civis de Gaza e para alcançar um cessar-fogo.

Com a proposta mais recente nas mãos do movimento palestino, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, afirmou que "depende do Hamas" alcançar uma trégua.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, disse à BBC que está "mais otimista hoje do que há alguns dias", mas destacou que "não estamos na reta final das negociações".

burs-lb/mca/mas/zm/fp