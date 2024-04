Hamas estuda proposta de trégua na Faixa de Gaza

A primeira etapa contempla um cessar-fogo de seis semanas para permitir a troca de reféns sob poder do Hamas por prisioneiros palestinos em Israel.

Após seis meses de um conflito violento na Faixa de Gaza, os mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos apresentaram uma proposta de trégua temporária de três etapas, segundo uma fonte do Hamas.

Israel bombardeou a Faixa de Gaza nesta terça-feira (9) e mantém seu plano de invadir Rafah, no sul, apesar das negociações para alcançar uma trégua com o movimento islamista Hamas, que contempla a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos.

O movimento islamista afirmou que "aprecia" o esforço dos mediadores, mas acusou Israel de não responder a nenhum de seus pedidos durante a negociação, sem revelar mais detalhes.

O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, considerou as declarações do Hamas "pouco animadoras", mas disse que o Catar, um mediador-chave, não recebeu uma resposta definitiva do grupo.

A proposta de cessar-fogo mais recente também contempla uma trégua de seis semanas e uma primeira troca de reféns, mulheres e crianças, por até 900 prisioneiros palestinos, segundo uma fonte do Hamas.