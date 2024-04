Fluminense vence Colo Colo (2-1) e é líder do Grupo A da Libertadores

O Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores da América, reencontrou a vitória ao derrotar o Colo Colo, do Chile, por 2 a 1, nesta terça-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A.

O atacante Marquinhos, de 21 anos, foi o destaque da noite ao marcar o primeiro gol (5') e dar assistência para o artilheiro argentino Germán Cano ampliar de cabeça no início da segunda etapa (52'). O atacante paraguaio Guillermo Paiva marcou para os visitantes ainda no primeiro tempo (19'), empatando provisoriamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time chileno teve um gol de Zavala anulado pelo VAR no segundo tempo (78') devido a um toque de mão de Paiva no lance.