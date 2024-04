Ex-presidente sul-africano Zuma poderá se candidatar nas eleições de maio

O ex-presidente Jacob Zuma apelou da decisão da Comissão Eleitoral de exclui-lo das eleições legislativas previstas para a África do Sul no fim de maio, argumentando que a condenação da qual foi alvo foi em uma jurisdição civil e não penal.

Zuma "não foi acusado penalmente e não é objeto de um procedimento penal", argumentou no recurso o partido radical, Umkhonto We Sizwe, pelo qual ele deve se candidatar.

Aos 81 anos, ele é um antigo pilar do Congresso Nacional Africano (CNA), que está no poder desde o final do apartheid, e cujo governo ficou manchado por acusações de corrupção.

Por fim, viu-se obrigado a renunciar em 2018, em meio a escândalos, após perder o apoio de seu partido e quer participar das eleições pela formação opositora Umkhonto We Sizwe (MK).