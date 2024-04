Empresa ferroviária americana paga US$ 600 mi por descarrilamento em 2023

A companhia ferroviária Norfolk Southern anunciou, nesta terça-feira (9), que chegou a um acordo para pagar US$ 600 milhões e colocar fim aos processos que enfrenta pelo descarrilamento de um dos seus trens que liberou produtos químicos tóxicos em uma cidade do estado de Ohio, nordeste dos Estados Unidos, em 2023.

A empresa "chegou a um acordo de princípio de US$ 600 milhões (R$ 3 bilhões na cotação atual) para resolver uma ação coletiva consolidada relacionada ao descarrilamento", segundo um comunicado.

De acordo com a companhia ferroviária, "se aprovado pela Justiça, o acordo resolverá todas as ações coletivas em um raio de 20 milhas (32 km) ao redor do descarrilamento" e também prevê uma indenização em caso de lesões, em um raio de 16 quilômetros.