Em reunião com Maduro, Petro defende 'paz política' na Venezuela

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu nesta terça-feira (9) a "paz política na Venezuela" após uma reunião em Caracas com seu contraparte Nicolás Maduro, uma semana depois de classificar como um "golpe antidemocrático" a inabilitação da principal rival do líder socialista.

Mas o encontro desta terça-feira serviu para retomar o tom cordial. "Agradeço ao presidente Gustavo Petro por esta boa reunião que tivemos", disse antes Maduro, que aspira a um terceiro mandato de seis anos.

Maduro ratificou a "disposição" de seu país em apoiar as negociações empreendidas pelo governo de Petro com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), em um processo semelhante ao que levou, em 2016, a um acordo de paz com as hoje dissolvidas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

"A Venezuela sempre estará pronta, disposta e à disposição de vocês para ajudar, além do que for possível, a construir a paz na Colômbia, porque a paz na Colômbia é a paz na Venezuela", comentou.