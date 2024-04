Djokovic estreia em Monte Carlo com vitória fácil sobre Safiullin

O sérvio Novak Djokovic entrou na disputa com total tranquilidade nesta edição do Masters 1000 de Monte Carlo e na temporada de saibro, vencendo nesta terça-feira (9) o russo Roman Safiullin (41º do mundo) na segunda rodada por 6-1 e 6-2.

O número um do mundo ficou dispensado de disputar a primeira fase devido à sua classificação no ranking da ATP.

Na terceira rodada, as oitavas, ele enfrentará o francês Arthur Fils (36º) ou o italiano Lorenzo Musetti (24º).