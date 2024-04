Chefe da diplomacia britânica se reuniu com Trump na Flórida

"É habitual que os ministros se reúnam com os candidatos da oposição como parte de seus compromissos internacionais de rotina", acrescentou a fonte.

Antes da visita a Washington nesta terça e na quarta-feira, Cameron "se reuniu com o ex-presidente Trump na Flórida", afirmou uma fonte da diplomacia britânica, sem revelar detalhes sobre o teor da conversa.

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Cameron, se reuniu na segunda-feira com o ex-presidente americano Donald Trump, antes de uma visita oficial a Washington durante a qual solicitará a liberação de um pacote de ajuda à Ucrânia, informou o governo do Reino Unido.

O encontro com Donald Trump, rival do atual presidente democrata Joe Biden nas eleições de novembro, aconteceu na véspera de uma visita que abordará os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

O ministro britânico das Relações Exteriores, que tem uma reunião programada nesta terça-feira com o secretário de Estado americano Antony Blinken e com congressistas, "pedirá" a Washington o desbloqueio da ajuda à Ucrânia, informo um comunicado divulgado pela chancelaria do Reino Unido.

No momento, um programa de assistência militar e econômica a Kiev de 60 bilhões de dólares está bloqueado no Congresso dos Estados Unidos, consequência das divisões persistentes entre democratas e republicanos.