Chanceler britânico pede nos EUA que congressistas aprovem ajuda à Ucrânia

O chanceler britânico, David Cameron, pediu, nesta terça-feira (9), aos congressistas republicanos dos Estados Unidos que aprovem o pacote de ajuda militar à Ucrânia, após apresentar sua iniciativa ao ex-presidente Donald Trump.

Cameron jantou ontem com Trump na Flórida, antes de seguir para Washington. O chanceler se reuniu com congressistas americanos, mas não conseguiu se encontrar com o republicano, que é chave para destravar a ajuda, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, que resiste há meses a convocar uma votação sobre um pedido de ajuda de 60 bilhões de dólares (300 bilhões de reais) feito pelo presidente americano, Joe Biden.

"Venho aqui sem a intenção de dizer a ninguém o que fazer, nem de interferir no processo político. Venho como um grande amigo, que acredita neste país e que acredita que é do seu grande interesse desembolsar esse dinheiro", disse Cameron.