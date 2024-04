Biden recebe premiê japonês para fortalecer laços diante da China

Kishida, de 66 anos, o primeiro líder japonês que recebe todas as honrarias de um presidente americano desde Shinzo Abe em 2015, chegou nesta terça pela noite à Casa Branca com sua esposa Yuko.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta terça-feira (9), na Casa Branca, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, dando início a uma visita de Estado que se concentra em reforçar os laços bilaterais de defesa diante das ambições da China no Pacífico.

A primeira-dama americana disse que a visita de Estado, que inicia formalmente nesta quarta, "celebrará a amizade florescente entre Estados Unidos e Japão".

"Nossas nações são sócias em um mundo no qual escolhemos a criação diante da destruição, a paz diante do derramamento de sangue e a democracia diante da autocracia", declarou Jill Biden aos jornalistas antes do jantar de Estado que oferecerá a Kishida nesta quarta.

Também nesta quarta, está prevista uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em um sinal da importância que Washington dá a um Japão com uma posição internacional cada vez mais firme.