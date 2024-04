Banco HSBC vende sua divisão na Argentina por US$ 550 milhões

O banco HSBC anunciou nesta terça-feira um acordo para a venda de sua divisão argentina ao 'Grupo Financiero Galicia', da Argentina, por 550 milhões de dólares (2,76 bilhões de reais) para se concentrar em suas atividades na Ásia.

"A transação é mais um passo importante na execução da nossa estratégia e nos permite concentrar nossos recursos em oportunidades de maior valor em nossa rede internacional", afirmou o CEO do HSBC, Noel Quinn, em um comunicado.

O valor da venda será ajustado com base nos resultados da filial. A operação também implicará um encargo de um bilhão de dólares nas contas do grupo no primeiro trimestre de 2024, acrescenta o comunicado.