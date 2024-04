Alexandre de Moraes nega ao X Brasil pedido de isenção de ordens judiciais

Desde o fim de semana, Musk ataca o ministro do STF, que combate duramente a desinformação pela internet.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), envolvido em uma queda de braço com o proprietário da plataforma X, Elon Musk, negou, nesta terça-feira (9), um pedido para isentar a representação local da rede social de cumprir medidas judiciais sobre a desinformação.

Ele também ameaçou desobedecer as ordens da justiça brasileira, que determinou o bloqueio de contas no X, especialmente de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Em resposta, Moraes determinou multa de R$ 100 mil por cada conta bloqueada que o X, antigo Twitter, reativar, o que até agora não ocorreu. Qualquer desobediência de suas ordens será imputável aos "representantes legais" do X no Brasil, acrescentou.

O ministro também incluiu o bilionário sul-africano no inquérito sobre as milícias digitais, acusando-o de suposta "instrumentalização criminosa" da plataforma.