AIEA convoca reunião extraordinária sobre central nuclear ucraniana

A área da central nuclear de Zaporizhzhia, situada no sul da Ucrânia e ocupada pela Rússia desde março de 2022, foi alvo de bombardeios com drones no último domingo e segunda-feira, segundo a administração instalada por Moscou. A AIEA, que tem uma equipe de especialistas no local, confirmou os ataques, mas não os atribuiu a nenhum dos dois lados.

A agência informou hoje que houve uma explosão após um novo ataque com drone. Seu diretor-geral, o argentino Rafael Grossi, pediu o fim dos ataques, que chamou de "irresponsáveis e perigosos".

anb/cab/sag/mb/lb/rpr