Venezuela entrega à CIJ documentos sobre disputa territorial com Guiana

A Venezuela apresentou documentos nesta segunda-feira (8) à Corte Internacional de Justiça (CIJ) para demonstrar sua posse sobre Essequibo, território rico em petróleo que disputa com a Guiana, embora tenha reiterado que não reconhece sua jurisdição para solucionar a controvérsia.

"A Venezuela entrega à CIJ um documento e suas respectivas cópias com a verdade histórica e provas que demonstram que somos os únicos com titularidade sobre o território da Guiana Essequiba", informou no X a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez.

A vice-presidente acompanhou a mensagem com um vídeo que mostra funcionários levando cerca de vinte caixas com documentos e cópias ao tribunal com sede em Haia, Países Baixos.