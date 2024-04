Trump rejeita a proibição federal do aborto e diz que os estados devem decidir

O direito ao aborto deve ser deixado à decisão de cada governo estadual dos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira (8) o candidato republicano Donald Trump, ao mesmo tempo que rejeita uma lei que proíbe esta prática a nível federal.

"Minha opinião é que agora que temos o aborto onde todos queriam do ponto de vista legal, os estados irão determiná-lo por voto ou legislação ou talvez as duas coisas. O que decidirem deve ser a lei do país, neste caso, a lei do estado", disse Trump, que certamente será o candidato presidencial republicano, em um vídeo publicado na sua rede social Truth Social.