Troca de guarda franco-britânica pelos 120 anos da Entente Cordiale

França e Reino Unido celebraram nesta segunda-feira (8) uma troca de guarda em conjunto no Palácio de Buckingham, em Londres, e no do Eliseu, sede da Presidência francesa em Paris, pelo 120º aniversário da Entente Cordiale.

Os granadeiros da Casa Real britânica participaram na manhã desta segunda-feira da cerimônia de troca de guarda no Palácio do Eliseu, na presença do presidente Emmanuel Macron e da embaixadora britânica, Menna Rowlings.

Dezesseis membros da companhia número 7 da Coldstream Guards da embaixada britânica, com seu gorro alto de pele, substituíram seus homólogos franceses do 1º Regimento de Infantaria. Em seguida, o coral das Forças Armadas da França cantou os hinos nacionais da França e o Reino Unido.