STF nega que militares tenham 'poder moderador'

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, nesta segunda-feira (8), que as Forças Armadas sejam um "Poder Moderador" sobre os poderes civis no país, enquanto a Justiça investiga o ex-presidente Jair Bolsonarto por um suposto plano "golpista" com intervenção militar.

Por unanimidade, os 11 juízes do STF determinaram que a Constituição de 1988 não autoriza uma "intervenção militar constitucional".

A Suprema Corte julgou um recurso apresentado pelo PDT em 2020 que pedia para esclarecer os limites da atuação das Forças Armadas.