Sem catalisadores, Wall Street fecha perto do equilíbrio

"Foi um dia com oscilações", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers. "Houve algumas tentativas de reativar a máquina, porque os operadores continuam inclinados à compra, mas não funcionou".

A bolsa de Nova York terminou perto do equilíbrio nesta segunda-feira (8), em um dia sem catalisadores e enfraquecida por um novo aumento nas taxas dos títulos do Tesouro.

A razão: a ausência de informações importantes no cenário macroeconômico ou microeconômico, após o relatório de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira, bem recebido por mostrar a resiliência da maior economia do mundo.

"Durante a tarde, acho que havia tanta gente interessada no sol e na lua quanto no mercado, já que os volumes [de negociação] foram realmente fracos", ironizou Steve Sosnick, referindo-se ao eclipse solar visível na América do Norte.

O mercado de títulos, por outro lado, registrou novo aumento nas taxas. O rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos, o mais representativo das expectativas do mercado em relação à política monetária, ficou em 4,79%, o maior em quatro meses.