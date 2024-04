Rudi Völler renova como diretor esportivo da seleção da Alemanha até 2026

Völler também voltou a atuar como técnico interinamente por alguns dias no final do verão europeu de 2023, entre a demissão de Hansi Flick (10 de setembro) e a nomeação de Julian Nagelsmann (22 de setembro).

Campeão mundial em 1990 como jogador, Rudi Völler, técnico da 'Mannschaft' de 2000 a 2004 (vice-campeão mundial em 2002), foi nomeado chefe da gestão esportiva da Alemanha em fevereiro de 2023 para suceder Oliver Bierhoff, que pediu demissão após o fracasso alemão na Copa do Mundo de 2022 no Catar (quando foi eliminada ainda na primeira fase).

Rudi Völler renovou seu contrato como diretor esportivo da seleção alemã até o final a Copa do Mundo de 2026, anunciou nesta segunda-feira (8) a Federação Alemã de Futebol (DFB).

Na opinião de Andreas Rettig, membro da direção da DFB, a renovação do contrato de Völler até depois da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em Estados Unidos, México e Canadá, é um "sinal positivo" para o atual técnico Nagelsmann, "com quem também queremos trabalhar a longo prazo".

Candidato preferido de Völler para suceder Flick, Nagelsmann tem contrato até depois da Eurocopa de 2024, que será disputada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho.

