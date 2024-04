México: candidatos trocam ataques no 1º debate presidencial antes da eleição

No primeiro debate presidencial do México, no domingo, 7, antes das eleições de 2 de junho, a ex-prefeita da Cidade do México e favorita, Claudia Sheinbaum, parecia confortável com a sua liderança nas pesquisas, permanecendo calma em meio aos ataques pessoais da ex-senadora Xóchitl Gálvez.

Jorge Álvarez Máynez, um candidato do partido Movimento Cidadão que está com um dígito nas pesquisas, buscou se apresentar como uma alternativa às outras candidatas, que, segundo ele, representavam a "velha política".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As pesquisas mostram que Sheinbaum, do partido Morena, do presidente do atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, lidera por mais de 20 pontos sobre Gálvez, que representa uma coalizão de partidos de oposição. Se Sheinbaum ou Gálvez vencerem, vão se tornar a primeira mulher presidente no México, um país com uma reputação de violência baseada no gênero e uma cultura "machista" dominada pelos homens.