Líderes haitianos alcançam acordo para formar conselho de transição

Líderes do Haiti alcançaram um acordo político para formar um conselho presidencial de transição por 22 meses, e esperam agora ser investidos pelo Poder Executivo para poder restaurar a ordem em um país assolado pela violência das gangues, confirmou nesta segunda-feira (8) a AFP.

Esse conselho de nove membros - sete com direito a voto e dois observadores - será integrado por representantes dos principais partidos do país, assim como do setor privado e da sociedade civil. Seu mandato "terminará em 7 de fevereiro de 2026", segundo o documento do acordo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As novas autoridades substituirão Ariel Henry, o questionado primeiro-ministro haitiano que anunciou sua renúncia em 11 de março.