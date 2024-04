Lateral-direito Nordi Mukiele vai desfalcar o PSG contra o Barça

O lateral-direito do Paris Saint-Germain Nordi Mukiele, que sofreu um choque na cabeça contra o Clermont no sábado em jogo da Ligue 1, está fora da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira (10), contra o Barcelona, indicou nesta segunda-feira à AFP um fonte próxima ao clube francês.

A mesma fonte acrescentou que a decisão foi tomada depois de o jogador ter sido submetido a exames neurológicos.

Mukiele teve de abandonar o campo no sábado, após um choque em uma disputa de bola aérea com o goleiro do Clermont, Massamba Ndiaye, de acordo com o protocolo de concussão, e foi substituído pelo marroquino Achraf Hakimi logo aos 13 minutos.