Israel e Hamas reduzem expectativas de trégua em Gaza

Israel e o movimento palestino Hamas reduziram nesta segunda-feira (8), após outra rodada de negociações indiretas no Egito, as expectativas de alcançar rapidamente uma trégua na Faixa de Gaza que permita a interrupção dos combates e a libertação dos reféns.

As conversações, que pretendem obter uma trégua e a libertação dos reféns mantidos em Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro, registraram "progressos significativos", afirmou o canal egípcio Al Qahera News, que citou uma fonte de alto escalão do governo do Cairo.

A nova rodada de negociações entre Hamas e Israel, com mediação de Egito, Estados Unidos e Catar, aconteceu no Cairo.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reafirmou a determinação de erradicar o Hamas "de toda a Faixa de Gaza, incluindo Rafah", que ele apresenta como o último grande reduto do movimento islamista, que está no poder no território palestino desde 2007.

Fontes israelenses e do Hamas, no entanto, foram menos otimistas. "Ainda não vemos um acordo no horizonte", declarou uma autoridade israelense, citado pelo meio de comunicação Ynet. Ele disse que "a distância continua grande" entre as posições das partes.

Uma fonte do Hamas disse à AFP que "não é possível falar de progressos concretos até agora" e que as divergências envolvem, especialmente o retorno dos deslocados à Cidade de Gaza, no norte do território, uma exigência do movimento islamista.

Segundo a Al Qahera, as delegações do Catar e do Hamas deixaram o Cairo e retornarão "dentro de dois dias para finalizar os termos do acordo".

As delegações americana e israelense também devem abandonar a capital egípcia, segundo a emissora.

No sábado, o Hamas - considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia - afirmou que não desistiria de suas exigências: "um cessar-fogo completo", a retirada israelense de Gaza, o retorno dos deslocados e um acordo sério de troca de reféns e prisioneiros palestinos detidos por Israel.