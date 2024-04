Israel anuncia ter data para ofensiva em Rafah em meio a negociações de trégua

"Isso vai acontecer, há uma data", insistiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um vídeo. Suas declarações ocorrem no dia seguinte ao seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, anunciar a retirada das tropas de Khan Yunis, também no sul, para preparar as "próximas missões [...] na região de Rafah".

"Expressamos claramente a Israel que acreditamos que uma invasão militar em larga escala de Rafah teria um efeito enormemente prejudicial para os civis e que, em última instância, afetaria a segurança de Israel", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

O presidente francês, Emmanuel Macron, seu contraparte egípcio, Abdel Fatah al Sissi, e o rei Abdullah II da Jordânia, alertaram Israel para as "consequências" desta invasão.

As conversações, que visam a alcançar uma trégua e a libertação dos reféns mantidos em Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro, geraram expectativa, mas um dirigente do Hamas informou à AFP que "não se pode falar de avanços concretos até agora".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, se disse mais "otimista" do que há alguns dias, em declarações à emissora BBC, mas disse que as negociações estão longe da "reta final".