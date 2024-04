Inter de Milão vence Udinese de virada (2-1) e fica ainda mais perto do 'Scudetto'

A Inter de Milão sofreu para conquistar uma vitória de virada em sua visita à Udinese (2-1), nesta segunda-feira (8), na partida que encerrou a 31ª rodada da Serie A, que o time 'nerazzurro' lidera agora com 14 pontos de vantagem sobre o Milan.

A equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi insistiu repetidas vezes no primeiro tempo mas esbarrou na boa atuação do goleiro nigeriano Maduka Okoye, que foi decisivo nas tentativas de Hakan Calhanoglu (30') e do argentino Lautaro Martínez (42') de cabeça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas foi a Udinese quem abriu o placar com o sérvio Lazar Samardzic. Ele não chutou com muita força de fora da área mas após uma falha de Denzel Dumfries e do goleiro Yann Sommer, que ficaram parados, a bola acabou entrando (40').