General iraniano morto em bombardeio na Síria pertencia à liderança do Hezbollah, segundo fonte

Um dos generais iranianos, Mohamad Reza Zahedi, de 63 anos, era um comandante de alto escalão das forças Quds, uma unidade de operações especiais geralmente destacada no exterior.

Um dos generais iranianos mortos no bombardeio na capital síria na semana passada fazia parte da liderança do Hezbollah, disse nesta segunda-feira (8) uma fonte próxima deste movimento libanês.

Zahedi era o único dos oito membros do Conselho da Shura do Hezbollah, equivalente ao comitê político do movimento xiita, que não era libanês, disse a fonte, que falou sob condição de anonimato.

O líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, pretende discursar nesta segunda-feira para prestar homenagem a Zahedi e aos outros soldados mortos no bombardeio, que Síria e Irã atribuem a Israel.

Em um discurso anterior, Nasrallah afirmou que o movimento "deve muito" a este alto comando iraniano.