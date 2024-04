EUA 'não aceitará' produtos chineses vendidos abaixo do preço de custo

O governo dos Estados Unidos "não aceitará" que o mercado mundial seja inundado por produtos chineses vendidos abaixo do preço de custo, afirmou nesta segunda-feira (8) a secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, durante uma visita à China.

"Eu deixei claro que o presidente Biden e eu não aceitaremos esta realidade novamente", disse Yellen, que citou o exemplo do aço chinês, cuja chegada aos mercados há mais de dez anos - com grande apoio do governo, o que gerou um preço abaixo do custo - "dizimou indústrias de todo o mundo e dos Estados Unidos".

"Sei que nossos sócios e aliados compartilham preocupações semelhantes, tanto as economias desenvolvidas como em desenvolvimento", acrescentou.