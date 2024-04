Equador está aberto a restabelecer relações com México após invasão policial de embaixada

O Equador está disposto a retomar suas relações com o México desde que a soberania do país seja respeitada, disse nesta segunda-feira (8) a chanceler Gabriela Sommerfeld, que criticou o governo mexicano pela concessão de asilo ao ex-vice-presidente Jorge Glas.

"Estamos abertos a restabelecer relações, respeitando a soberania do nosso país", declarou Sommerfeld em entrevista ao canal Teleamazonas.

O México rompeu seus canais diplomáticos com o Equador no sábado, depois da invasão policial a sua embaixada em Quito para prender Glas, que estava no local como refugiado.