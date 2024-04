Enchentes na Rússia afetam mais de 10 mil edifícios residenciais

As enchentes de magnitude excepcional foram causadas nos últimos dias por fortes chuvas associadas ao aumento da temperatura, ao degelo crescente e à quebra do gelo invernal que cobre os rios.

Mais de 10.000 edifícios residenciais foram danificados nas regiões russas dos Urais, do Volga e da Sibéria Ocidental, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (8), por enchentes não eram observadas há décadas que causaram milhares de evacuações.

Segundo as autoridades locais, o nível do rio em Orsk subiu de 16 centímetros na capital regional Orenburg (570 mil habitantes) para 872 centímetros.

Grande parte da segunda maior cidade da região, Orsk (220 mil habitantes), foi inundada após o rompimento de uma barragem perto do rio Ural na noite de sexta-feira.

A maioria das retiradas de moradores ocorre atualmente na região de Orenburg, na fronteira com o Cazaquistão. Mais de 6.100 pessoas foram retiradas, incluindo 1.400 crianças, disseram as autoridades locais nesta segunda-feira.

"Há muito tempo que não víamos tanta água em Orenburg. A última inundação deste tipo data de 1942", sublinhou o prefeito Sergei Salmin, citado pela imprensa russa.

Na sua conta no Telegram, indicou que 1.535 imóveis residenciais foram danificados e pediu aos habitantes das zonas inundadas que as evacuassem "porque a situação vai piorar nos próximos dois dias".

Mais de 570 pessoas foram levadas para a região de Kurgan, também na fronteira com o Cazaquistão, detalharam as autoridades regionais nesta segunda-feira, temendo uma cheia do rio Tobol.