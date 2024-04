Djokovic supera Federer como número 1 mais velho do ranking da ATP

Novak Djokovic, que iniciará nesta terça-feira (8) a temporada no saibro em Monte Carlo, permanece mais uma semana como número 1 da ATP e supera o recorde de Roger Federer como o tenista mais velho a ocupar o topo do tênis mundial.

O italiano Jannik Sinner mantém o segundo lugar com apenas 65 pontos de vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz no Top 10, que tem apenas uma alteração: o polonês Hubert Hurkacz, vencedor do primeiro título no saibro no domingo em Estoril, subiu duas posições e deixou o o norueguês Casper Ruud em 10º lugar.

O brasileiro Thiago Seyboth Wild perdeu duas posições e está em 68º.