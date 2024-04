Cruzeiro demite técnico argentino Nicolás Larcamón

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (8) a demissão do treinador argentino Nicolás Larcamón, muito criticado pelos torcedores após perder a final do Campeonato Mineiro no domingo para o seu maior rival, o Atlético Mineiro.

O técnico, de 39 anos, e sua comissão deixaram seus cargos quase quatro meses depois de terem sido contratados pelo clube, que tem Ronaldo Fenômeno como proprietário.

"Agradecemos por todo o comprometimento no dia a dia do Cruzeiro e desejamos sucesso na trajetória dos profissionais", indicou a equipe em uma publicação no X.