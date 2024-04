Conselho de Segurança vai se pronunciar no fim do mês sobre adesão da Palestina

O Conselho de Segurança da ONU vai se pronunciar no fim do mês sobre o pedido de adesão plena dos palestinos à organização, um processo histórico, ao qual Israel se opõe, informou a embaixadora de Malta, Vanessa Frazier, que ocupa a presidência rotativa do órgão.

Em setembro de 2011, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, deu início aos trâmites, não concluídos. Em novembro de 2012, os palestinos alcançaram o status de "Estado observador não membro" da ONU.

Na semana passada, os palestinos refizeram o pedido ao Conselho de Segurança, que iniciou nesta segunda-feira (8) o processo de avaliação. "É um momento histórico", ressaltou o embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, apesar de a adesão ser improvável.