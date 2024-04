BCE prevê uma pausa antes de começar a baixar os juros

Porém, agora, eles têm motivos para estar mais tranquilos, já que a inflação desacelerou consideravelmente na zona do euro, até 2,4% nos últimos 12 meses em março, 0,2 ponto a menos que em fevereiro, uma queda maior do que o esperado.

Em março, Christine Lagarde, a presidente do BCE, disse que os guardiães do euro não tinham "confiança suficiente" para considerar um relaxamento de sua política monetária.

O Conselho de Governadores, que se reúne na quinta-feira, deverá manter novamente as taxas inalteradas, mas a reunião "será o prenúncio de um novo ponto de inflexão na política monetária da eurozona: a última etapa antes da baixa", segundo analistas do banco ING.

Os bons números inflacionários publicados na semana passada reviveram as especulações, e alguns acreditam que a instituição com sede em Frankfurt está pronta para relaxar a política monetária e oxigenar a economia.

Mas uma surpresa como essa por parte do BCE na quinta é "muito improvável", segundo analistas da Capital Economics.

Há várias razões para isso: em junho, o banco terá uma série de novos indicadores-chave sobre a evolução inflacionária, incluindo o setor de salários negociados na zona do euro para o primeiro trimestre de 2024.

Além disso, "os sinais de uma estabilização econômica na zona do euro, com alguma melhora do crescimento dos empréstimos e dos indicadores de confiança são um incentivo para não se precipitar no corte das taxas", segundo Carsten Brzeski, do banco ING.