Alfaiates afegãos estão sobrecarregados antes do fim do ramadã

À medida que se aproxima o Eid al Fitr, feriado que marca o fim do ramadã esta semana, as máquinas de costura não param nos ateliês dos alfaiates do Afeganistão, que trabalham 19 horas por dia.

O terceiro Eid al Fitr desde o retorno do Talibã ao poder, proibindo qualquer festividade mista, não terá o brilho de antes. Mas, apesar de tudo, todos querem celebrar vestindo roupas novas, como de costume na tradição muçulmana.

No primeiro andar de Crystal Siddiqui, uma loja no norte de Cabul, as alfaiates com sua régua no pescoço cortam modelos para os últimos pedidos antes do feriado, que será na terça ou quarta-feira, dependendo do calendário lunar.