Alcaraz faz treino leve antes de estrear em Monte Carlo

O tenista espanhol Carlos Alcaraz voltou a realizar treinos leves, nesta segunda-feira (8) em Monte Carlo, com visíveis desconfortos no antebraço direito, que estava enfaixado, antes de estrear no torneio monegasco, na terça ou na quarta-feira. O número 3 do ranking da ATP se aqueceu na academia, principalmente com alongamentos, antes de entrar na quadra para treinar às 12h15, horário local (9h15 de Brasília), sob um sol forte. Assim como havia ocorrido no domingo, seu técnico Juan Carlos Ferrero lançou algumas bolas para ele, sem fazer nenhuma jogada.

Alcaraz, de 20 anos, não parecia ter problemas com o backhand, mas teve dificuldades com a direita e nas poucas vezes em que bateu na bola com o seu golpe se limitou a executá-lo "cortado", sem força. O espanhol encerrou o treino às 13h25 (10h25), dando uma olhada em uma quadra adjacente onde o sérvio Novak Djokovic treinava ao mesmo tempo. Sem precisar disputar a primeira rodada do torneio de Monte Carlo, primeira grande competição da temporada no saibro, Alcaraz enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime (N.36) na terça ou na quarta-feira.