Vinte e cinco pessoas morrem no Sudão em ataque de paramilitares

Pelo menos 25 pessoas foram mortas no Sudão na sequência de um ataque das forças paramilitares a uma aldeia a sul da capital Cartum, informou neste domingo (7) um comitê local de ativistas.

As Forças de Apoio Rápido (FAR), em guerra com o Exército regular desde o ano passado, "atacaram o vilarejo de Um Adam", localizado 150 quilômetros ao sul de Cartum, de acordo com uma declaração de um comitê de resistência local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A guerra no Sudão começou em 15 de abril de 2023 entre o Exército, sob o comando do general Abdel Fatah al Burhan, e os paramilitares das FAR, liderados por seu ex-vice, o general Mohamed Hamdan Daglo.