Trump se mostra mais ambíguo sobre apoio à ofensiva de Israel em Gaza

Donald Trump defendeu Israel firmemente quando eclodiu a guerra com o Hamas, mas após seis meses do conflito e 33 mil mortes em Gaza, o republicano não parece ter tanta certeza de que este apoio deva ser incondicional.

Algumas semanas antes, o septuagenário, que se distanciou um pouco do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desde que o democrata Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, já havia criticado "imagens espantosas" de "bombas lançadas sobre edifícios em Gaza" em declarações à imprensa israelense.

Nessas entrevistas, Trump não mencionou a crise humanitária em Gaza, o número de mortos civis palestinos ou os sete voluntários mortos na segunda-feira em um ataque israelense com drones.

Mas são as suas palavras mais duras sobre Israel, e suscitaram muitos comentários tanto por parte do seu aliado histórico como em Washington.

Há muito tempo, Trump se gaba de ter feito mais por Israel do que qualquer outro presidente americano.

Sob sua presidência (2017-2021), os Estados Unidos viraram as costas à solução dos dois Estados ao reconhecer unilateralmente Jerusalém como capital de Israel.

A embaixada americana mudou-se para a cidade sagrada. Também denunciou o acordo nuclear do Irã com as grandes potências, tão difícil de alcançar.