Trump quebra recorde e arrecada mais de US$ 50 milhões em jantar na Flórida

A campanha do ex-presidente americano Donald Trump apontou que um evento do republicano arrecadou US$ 50,5 milhões no sábado, 6, um montante que ficou acima das expectativas dos organizadores, em meio aos esforços de Trump para alcançar as quantias arrecadadas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o Partido Democrata. O evento foi realizado em Palm Beach, na casa do investidor John Paulson. A arrecadação estabeleceu um novo recorde de cifras conseguidas em um único evento e é quase o dobro dos US$ 26 milhões que a campanha de Biden disse ter arrecadado recentemente em um comício com os ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama no Radio City Music Hall, em Nova York. "Está mais claro do que nunca que temos a mensagem, a operação e o dinheiro para impulsionar o presidente Trump à vitória no dia 5 de novembro", afirmaram os seus conselheiros seniores de campanha, Chris LaCivita e Susie Wiles, em um comunicado.

O evento, anunciado como o "Jantar Inaugural da Liderança", envia um sinal de um ressurgimento da arrecadação de fundos de Trump e do Partido Republicano, que ficou atrás de Biden e dos democratas. "Esta foi uma noite incrível antes mesmo de começar, porque as pessoas queriam contribuir para uma causa que tornaria a América grande novamente, e foi isso que aconteceu", disse Trump brevemente aos repórteres ao chegar ao evento com sua esposa Melania Trump. Trump e o Partido Republicano anunciaram no início da semana que arrecadaram mais de US$ 65,6 milhões em março e fecharam o mês com US$ 93,1 milhões no total. Biden e os democratas anunciaram no sábado que arrecadaram mais de US$ 90 milhões no mês passado e tinham mais de US$ 192 milhões em mãos.