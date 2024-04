Retirada de tropas israelense do sul de Gaza pode ser apenas um período de 'descanso', diz Casa Branca

A retirada parcial de Israel do sul da Faixa de Gaza provavelmente será para que suas tropas possam "descansar e se recondicionar", e não para uma nova operação, disse a Casa Branca neste domingo (7).

"Eles estão no terreno há quatro meses, o que estamos percebendo é que estão cansados, precisam se recondicionar", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, ao programa "This Week", da ABC, embora tenha enfatizado que é "difícil saber exatamente o que isso indica neste momento".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kirby fez as observações horas depois que Israel, sob crescente pressão de Washington devido ao grande número de civis mortos no conflito, anunciou a retirada de suas tropas do território palestino de Gaza, ao sul, incluindo a cidade de Khan Yunis, de acordo com os militares e a mídia israelenses.