Primeiro debate presidencial no México será marcado por crise diplomática com Equador e violência política

Em terceiro lugar está Jorge Álvarez Máynez, um ex-congressista que foi nomeado como representante do Movimento Cidadão (centro-esquerda) no último minuto e que tentará fazer seu nome.

Os candidatos à presidência do México realizarão seu primeiro debate neste domingo (7), em meio a uma crise diplomática com o Equador e à crescente violência que já tirou a vida de vários candidatos regionais.

Ao mesmo tempo em que a violência ligada ao crime e os mais de 450.000 assassinatos registrados pelo governo desde dezembro de 2006, os ataques a políticos estão se multiplicando no México, com 23 candidatos assassinados nesse processo eleitoral, de acordo com a consultoria Integralia.

A escalada com o Equador foi marcada por comentários do presidente mexicano, que na quarta-feira traçou um paralelo entre a violência que marcou a campanha presidencial de 2023 no Equador, com o assassinato do candidato Fernando Villavicencio, e a violência na campanha do México.

López Obrador sugeriu que o crime de Villavicencio criou uma "atmosfera rarefeita de violência" que, juntamente com a "manipulação" de alguns meios de comunicação, fez com que a candidata de esquerda Luisa González caísse nas pesquisas e Daniel Noboa vencesse.

Isso levou Quito a declarar o embaixador mexicano persona non grata na quinta-feira e, na sexta-feira, o México concordou em conceder asilo a Glas, que estava refugiado na embaixada mexicana desde dezembro e que alega motivos políticos após acusações de corrupção contra ele.

A política externa também foi deixada para o terceiro debate, a menos que os candidatos usem seu tempo para se referir a essa crise diplomática.

De qualquer forma, o analista Campos considera difícil que essas trocas revertam a vantagem de Sheinbaum. "É muito difícil que um cidadão diga 'ah, então eu vou mudar meu voto'", disse.

De acordo com um conjunto de pesquisas da empresa Oraculus, Sheinbaum tem 59% das intenções de voto, Gálvez 35% e Álvarez Máynez 6%.

