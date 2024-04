México levará Equador à Justiça internacional por invasão de sua embaixada

O México denunciará o Equador na segunda-feira (8) perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) pela invasão policial à sua embaixada em Quito para deter o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas.

A chanceler mexicana, Alicia Bárcena, fez o anúncio neste domingo (7) em uma conferência de imprensa no aeroporto da Cidade do México, onde recebeu os diplomatas de seu país que deixaram o Equador após a ruptura de relações com o governo de Daniel Noboa.

"A partir de amanhã, estamos indo à CIJ onde estamos apresentando este triste caso [...] Acreditamos que podemos vencer este caso rapidamente", disse Bárcena. O objetivo do México é que a CIJ "ordene ao Estado do Equador que repare o dano", acrescentou.