Mais de 90 mortos em naufrágio nas costas de Moçambique

Mais de 90 pessoas morreram nas costas do norte de Moçambique devido ao naufrágio de um barco de pesca utilizado como balsa e que navegava superlotado de passageiros, informaram as autoridades locais neste domingo.

Entre os mortos, há muitas crianças, acrescentou o funcionário.

Até o momento, os socorristas encontraram cinco sobreviventes e as buscas continuam, mas as condições do mar dificultam a operação.

A maioria dos passageiros viajou para a ilha devido ao pânico causado pela desinformação sobre um surto de cólera, disse Neto.