Macron homenageia crianças judias deportadas pelos nazistas

O presidente francês Emmanuel Macron recorda neste domingo (7) o 80º aniversário da deportação para campos de extermínio de crianças judias capturadas pelos nazistas em um refúgio no sudeste da França.

Alguns dos antigos residentes do abrigo na cidade de Izieu participarão da cerimônia, organizada como parte do 80º aniversário da libertação da França no penúltimo ano da Segunda Guerra Mundial.

Em 6 de abril de 1944, as 44 crianças judias com idades entre 4 e 12 anos que viviam no abrigo foram presas pela Gestapo junto com seus sete instrutores judeus.